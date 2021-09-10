Son dakika: Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipce istifa etti - Haberler
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Son dakika: Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipce istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika: Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipce istifa etti

Son dakika politika haberi... Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce, Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından istifa etti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce, Tetovo (Kalkandelen) kentinde korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından istifa etti.

Kuzey Makedonya'nın Tetovo (Kalkandelen) kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede 8 Eylül'de çıkan yangın istifa getirdi. 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından eleştirilerin hedefi olan Sağlık Bakanı Venko Filipce, başkent Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu olay nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Filipce, soruşturmanın selameti açısından istifa etmeyi doğru bulduğunu belirtti. Filipce, istifasını Başbakan Zoran Zaev'e sunduğunu ve görevinden ayrıldığını açıkladı.

"Hekim ve bakan olarak onurluyum ve ahlaki nedenlerle istifa ediyorum" diyen Filipce, yangında küle dönen hastanede teknik aksaklıklar olduğu iddiaları hakkında ise açıklama yapmadı.

Sağlık Bakan Yardımcısı ve Tetovo Kliniği'nin 2 müdürü de istifa etmişti. - ÜSKÜP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Bakan Koca: '(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

 Bakan Koca: '(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.'

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

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