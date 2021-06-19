Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
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Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret

Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Antalya Diplomasi Forumu ve resmi ziyaretler kapsamında geldiği Türkiye'de bu sabah Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Pendarovski, Aya Yorgi Rum Kilisesi'ni gezerek bilgi aldı.

Ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelen Pendarovski, Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek güzel ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Bartholomeos'a kabul için teşekkür eden Pendarovski, "Pandemi şartlarında ziyaret teklifimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. 19 yıl önce de Patrikhane'yi ziyaret etmiştim. O zaman eşim ve doğacak çocuğum için haç vermiştiniz, dua etmiştiniz. Güzel bir hatıra olmuştu. Sizinle tekrar görüştüğüm için mutluyum." diye konuştu.

Pendarovski'ye ziyareti için teşekkür eden ve Türkiye ziyaretinin güzel sonuçlara vesile olmasını dileyen Bartholomeos da şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güzel olması da bizim için ayrıca önemli ve mutluluk verici. Antalya'daki Diplomasi Zirvesi'ne katılmanız da bu iyi ilişkilerin bir göstergesi. Sizin ve tüm dünyanın barış içinde yaşaması, özellikle komşu ülkeler arasında barışın kadim olması için dua edeceğiz. Balkan devletleri arasındaki barışı destekliyor bu konuda güzel temennilerimizi iletiyoruz. Tüm Balkan devletlerinin Avrupa Birliği'ne girmesini diliyoruz. Aynı şekilde uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne girmesini diliyoruz. Fener Rum Patrikhanesi olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini destekliyoruz. "

Başbaşa görüşmenin ardından Kuzey Makedonya heyeti ile Patrikhane görevlileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret
Son dakika: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski'den Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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