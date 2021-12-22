Son Dakika | Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, istifasını meclise sundu

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, istifasını meclise sundu.

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunun ardından seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlenerek hem başbakanlık hem de partisi Makedonya Sosyaldemokratlar Birliğinin (SDSM) genel başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Zaev, istifasını meclise iletti.

Zaev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin aynı zamanda sorumluluk anlamına geldiğini belirtti.

İstifa kararıyla hem sorumluluk aldığını hem de gelecek liderlere örnek olduğunu vurgulayan Zaev, "Devletin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesine bir katkı sağlıyorum. Son 4 yıldır hizmet edebilmek ve halkın çoğunluğunun güvenine sahip olabilmek benim için büyük bir onurdu." ifadesini kullandı.

Hükümeti kurma görevinin verileceği isim 10 günde belirlenecek

Kuzey Makedonya Meclisinde, yarın düzenlenecek oturumda, Zaev'in istifasının onaylanması bekleniyor.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin hükümeti kurma görevi vereceği ismi 10 gün içinde belirlemesi gerekiyor. Bu ismin de görevi teslim aldıktan sonra 20 günde hükümeti kurması ve meclise hükümet programını sunması gerekiyor.

Önceki günlerde SDSM'den de istifa eden Zaev'in yerine olağanüstü genel kurulda parti liderliğine Dimitar Kovaçevski seçilmişti.

AA / Dzihat Aliju - Son Dakika Haberleri

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