Son dakika: Kuzey Kore'de gençlere kendi dillerini konuşma ve geleneksel hayat tarzını benimseme uyarısı
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Son dakika: Kuzey Kore'de gençlere kendi dillerini konuşma ve geleneksel hayat tarzını benimseme uyarısı

Son dakika: Kuzey Kore'de gençlere kendi dillerini konuşma ve geleneksel hayat tarzını benimseme uyarısı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre, iktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.

Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı.

Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatına göre, Kuzey Kore'de rejimin dilin doğru kullanımı hususunda genç kuşaklar üzerinde baskısı giderek arttı. Hükümet, gençlerin, Güney Koreliler arasında yaygın olan bazı ifadeleri kullanmasını yasakladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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