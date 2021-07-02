Son dakika... Kuzey İrlanda'da sivilleri öldüren eski İngiliz askerler yargılanmayacak
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Son dakika... Kuzey İrlanda'da sivilleri öldüren eski İngiliz askerler yargılanmayacak

Son dakika... Kuzey İrlanda'da sivilleri öldüren eski İngiliz askerler yargılanmayacak
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kuzey İrlanda'da 1972'de sivilleri öldürmekle suçlanan iki eski İngiliz askerin yargılanmamasına karar verildi.

Kuzey İrlanda'da 1972'de sivilleri öldürmekle suçlanan iki eski İngiliz askerin yargılanmamasına karar verildi.

Kuzey İrlanda Kamu Savcılığı, 1972'de Londonderry kentinde James Wray ve William McKinney'in öldürülmesiyle ilgili olarak ismi "Asker F." olarak kodlanan eski ordu mensubu aleyhindeki davanın devam etmeyeceğini duyurdu.

Savcılık, başka bir eski olan Asker B'nin de 15 yaşındaki Daniel Hegarty'nin öldürülmesiyle ilgili kovuşturmasının devam etmeyeceğini bildirdi.

Karar, geçen mayıs ayında Belfast'ta bir mahkemenin, İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) üyesi Joe McCann'ı öldürmekle suçlanan Asker A. ve C'yle ilgili kanıtların kabul edilemez olduğuna ilişkin hükmünün ardından geldi.

Gelecekteki herhangi bir davada kanıtların tekrar kabul edilemez bulunması ihtimaline karşı Savcılık, artık ne Asker F. ne de Asker B'yi mahkum edecek makul bir olasılık kalmadığını belirtti.

Aileler karara itiraz edecek

Kanlı Pazar Katliamı kurbanlarının aileleri ise yaptıkları açıklamada, "İngiliz adalet sisteminin lanet bir iddianamesi" olarak değerlendirdikleri karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Açıklamada, "Asker F'nin yaptıkları, iki kadının kocalarının ellerinden alınmasına, 12 çocuğunun yetim kalmasına ve onlarca genç erkek ve kadının bir erkek kardeşten yoksun bırakılmasına neden oldu." denildi.

Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde bir pazar günü İngiliz askerler, göstericilere ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 15 kişiyi de yaralamıştı.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.?

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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