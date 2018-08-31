Son Dakika! Kuzey Irak'ta Düzenlenen Hava Harekatı Sonucu 19 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Son Dakika! TSK'nın, Kuzey Irak'ın Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlediği hava harekatı sonucu 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlediği hava harekatı sonusu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
TSK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
TSK, Twitter hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekata ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine 31 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.