Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
30.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:16
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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