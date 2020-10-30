Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.