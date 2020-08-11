Son Dakika | Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bir son dakika haberine göre MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
11.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:29
MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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Kaynak: İHA