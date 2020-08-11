Son Dakika | Kuzey Irak'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi Bir son dakika haberine göre MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." (İHA) Kaynak: İHA