Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
19.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:21

MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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