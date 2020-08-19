Son dakika... Kuzey Irak'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
19.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:21
MSB: "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA