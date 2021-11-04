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Son dakika! Kuzenini öldüren sanığa 15 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kuzenini öldüren sanığa 15 yıl hapis

Son dakika haberleri... Kocaeli'de aralarında anlaşmazlık bulunan kuzenini silahla vurarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de aralarında anlaşmazlık bulunan kuzenini silahla vurarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 25 Nisan tarihinde Kandıra ilçesine bağlı Bollu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) ve kuzeni İsmail T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail T., cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İsmail T., ifadesinde Üzeyir Türkyılmaz'ın üzerine balta ile saldırması neticesinde silahla vurduğunu söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 yıl hapis cezası verildi

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan İsmail T.'nin yargılanmasına Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini (SEGBİS) ile katıldı. Son sözleri sorulan İsmail T., lehine olan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanık İsmail T.'nin Üzeyir Türkyılmaz'ı öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Son dakika! Kuzenini öldüren sanığa 15 yıl hapis

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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