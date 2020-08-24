Son dakika! Kuyubeli'de evi alevlere teslim olan kadın gözyaşlarına boğuldu
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Son dakika! Kuyubeli'de evi alevlere teslim olan kadın gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri... Adana Valisi Süleyman Elban, Kuyubeli'nde çıkan yangın ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere Kozan'a geldi.

Son dakika! Kuyubeli'de evi alevlere teslim olan kadın gözyaşlarına boğuldu
24.08.2020 02:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 03:01

Adana Valisi Süleyman Elban, Kuyubeli'nde çıkan yangın ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere Kozan'a geldi. Vali Elban ve beraberinde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangında evini kaybeden bir kadının ağlamasını fark eden Vali Elban gerekenin yapılacağını kaydederek "canına gelmesin" diyerek vatandaşı teselli etti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan ve rüzgarın etkisi ile hızlı bir şekilde yayılan yangında evi alevler içinde Fatma Gül alevler içinde kalan evi için hıçkıra hıçkıra ağladı. Çamlarca mahallesi muhtarı Ahmet Gül'ün eşi olan Fatma Gül isimli kadını MHP İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş, Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti ilçe başkanı Yusuf Bilgili teselli ederken kadının göz yaşlarını gören Adana Valisi Süleyman Elban devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydederek üzülmemesi için teselli ağlayan kadını teselli etti.

Vali Elban Yangının hala kontrol altına alınamadığını kaydederek, bölgede bulunan bütün köylerin tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca yangının çıkış sebebi olarak kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını ifade eden Süleyman Elban yangın söndürdükten sonra bu konu ile ilgili olarak daha geniş çaplı inceleme yapacaklarını söyledi.

Yangında evi yanan kadın hatıralarının kül olduğunu ifade ederek yangını birileri tarafından bilinçli bir şekilde çıkarıldığını da iddia etti. Yangında şuana kadar 6 köy ve 800 hane boşaltıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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