Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'da bir okulun bahçesinde oyun oynarken düşen T.K.?nın (8) demir parmaklıklara saplanan sol kolu, demirin çevresinin itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından hastanede çıkarıldı.

KÜTAHYA'da bir okulun bahçesinde oyun oynarken düşen T.K.?nın (8) demir parmaklıklara saplanan sol kolu, demirin çevresinin itfaiye ekiplerince kesilmesinin ardından hastanede çıkarıldı. Küçük çocuk tedavi altına alındı.

Kütahya2da oturan 8 yaşındaki T.K., 30 Ağustos Mahallesi Gazhane Sokaktaki Kütahya Lisesi bahçesinde oyun oynarken, demirlerin üstünden atlamak istediği sırada düşerek sol kolu demire saplandı. Olayı gören ve çocuğun yardım çığlıklarını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun kolunun saplandığı demirin çevresini kesti. Kolundaki demir ile birlikte sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sol koluna sağlanan demir parçası acil serviste çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: KÜTAHYA KOLU BAHÇE DEMİRLERİNE SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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