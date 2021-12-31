Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kütahya'da yangın paniğe neden oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da vatandaşları evlerinde tahliye etti.

Dumandan etkilenen astım hastası bir çocuk ve yaşlı iki kadın itfaiye ekiplerinin sebepti aracı ile pencereden alınarak aşağıya indirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da 9 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Fuat Paşa Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da vatandaşları evlerinde tahliye etti.

Yoğun duman bir anda apartmanı koridorlarını sararken, vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Bu arada, dumandan etkilenen astım hastası bir çocuk ve iki yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin sebepti aracı ile pencereden alınarak aşağıya indirildi. Ambulansa tedavileri yapılan kadınlar ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu bodrum katındaki yangın 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Yangınlı alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Son dakika haber | Kütahya'da yangın paniğe neden oldu... Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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