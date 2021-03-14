Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

14.03.2021 03:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 03:43

Son dakika habere göre Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karaköy köyünde, Halil Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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