Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberi... Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltıKÜTAHYA'da, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 'şafak' operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

21.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:39

Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı

KÜTAHYA'da, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 'şafak' operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 133,18 gram esrar, 4,64 gram toz esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Osmangazi Mahallesi ve çevresinde oluşturulan 4 kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise 61 araç ve 118 şahıs kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunan 8 araca toplam 4 bin 462 lira para cezası uygulandı.

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Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: DHA

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