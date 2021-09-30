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Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesinde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi. Araçtaki N.Ç. ve F.D. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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