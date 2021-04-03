Son dakika: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'nde şüpheli şahısların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin üst aramasında 14 gram esrar ile 1,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ö, S.B.Ç, B.M.D. ve E.E.Ş. emniyete götürüldü.
Şüphelilerden B.M.D'nin yapma suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin