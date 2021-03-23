Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

23.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:35
Son dakika... Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M. G (32) isimli şahsın Bursa'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Kütahya'da satacağı bilgisine ulaştı.

Plakası belirlenen bahse konu araç Kütahya-Eskişehir karayolunun 11.kilometresinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan M. G., O. S., Y. A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 5 gram bonzai, 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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