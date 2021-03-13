Son dakika: Kütahya'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
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Son dakika: Kütahya'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

13.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:04
Son dakika: Kütahya'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu beldesinde tarlaya çalışmaya giden Nurullah Bozkurt (68) idaresindeki 43 KP 056 plakalı traktör kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün gelini Azime Bozkurt (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Çertik

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