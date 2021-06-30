Son dakika: Kütahya'da tarihi eser operasyonu
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Son dakika: Kütahya'da tarihi eser operasyonu

Son dakika: Kütahya'da tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.,M.K., ve M.K. isimli şahısların, motosiklet ve otomobil ile Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri ve değişik ebatlardaki objeleri Dumlupınar ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Dumlupınar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli şahıslar yakalanırken, 274 adet tarihi sikke ve 41 adet obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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