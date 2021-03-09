Son dakika: Kütahya'da tamir atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika: Kütahya'da tamir atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

09.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:09
Son dakika: Kütahya'da tamir atölyesinde kaçak silah ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silah imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silah imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, av tüfeği tamir atölyesinde kaçak silah üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, İ.K'ye ait atölyede yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 5 ruhsatsız av tüfeği, 12 seri numarası silinmiş tabanca üst kapak takımı, 6 av tüfeği namlusu, 5 av tüfeği dipçik ve tertibatı, 3 tüfek dürbünü ile bir tüfek susturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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