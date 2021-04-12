Kütahya'da bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı
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Kütahya'da bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın il dışından Kütahya il merkezine satmak amacıyla ruhsatsız tabanca getirecekleri bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen şüpheli araç Altıntaş ilçesi Çakırsaz Köyü yol ayrımında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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