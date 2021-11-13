Son Dakika | Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kütahya'da polisten kaçan otomobildeki 4 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Son dakika haberler: Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilin sürücüsü, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Y.K, E.K, S.G, ve E.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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