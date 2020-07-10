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Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA Valiliği, sokak ve köy düğünleri, nişan, gelin alma ile konvoylarda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve toplum sağlığının riske atıldığının görüldüğünü belirterek, 14 gün süreyle bu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Son dakika... Kütahya'da nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri 14 günlüğüne yasaklandı
10.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:13

KÜTAHYA Valiliği, sokak ve köy düğünleri, nişan, gelin alma ile konvoylarda koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve toplum sağlığının riske atıldığının görüldüğünü belirterek, 14 gün süreyle bu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Çevik başkanlığında toplandı. Kurulda özellikle sokak ve köy düğünlerinin yanı sıra gelin alma, kına ve nişan gibi etkinliklerde koronavirüs tedbirlerindeki sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirtildi. Kurul aldığı kararla, kentte sokak düğünü, kına gibi etkinliklerin 14 gün süreyle yasakladı. Kütahya Valiliği internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplum sağlığını riske attığını belirterek, "Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bu kapsamda merkez ilçemizde belediye sınırları içinde, belde belediye sınırları dahil olmak üzere sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmasına karar verildi" denildi.

Ayrıca il genelinde düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü etkinliklerinin de gündüz 13.00- 17.00 saatleri, akşam ise 19.00- 23.00 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.ASKER UĞURLAMAYA KISITLAMAİl Hıfzıssıhha Kurulu'nda son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama eğlencelerinin yapıldığı ifade edildi. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesi gerektiği belirtilerek kısıtlama getirildi. Kurul aldığı kararda asker adaylarına bu konuda etkinliklere katılmayacağına dair taahhütname alınacağını duyurdu.UĞURLAMAYA KARDEŞ DE KATILAMAYACAKOtogar, gar ve havalimanlarına asker adaylarının uğurlanmasına birinci derece yakınları ile kardeşlerin bile katılmasına izin verilmeyeceği belirtilen kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının, kardeşleri dahil katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri sülüs belgesi verilirken yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacağına dair taahhütname alınmasına karar verildi"

Kütahya Valiliği açıklamasında, kurul kararlarına uyulmadığı takdirde toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu için idari ya da adli işlem yapılacağını belirtti.


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Kaynak: DHA

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