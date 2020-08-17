Son dakika... Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza
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Son dakika... Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza

Son dakika gündem haberi: Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL cezaKÜTAHYA'da, koronavirüs denetimleri kapsamında polis ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı.

17.08.2020 21:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:20

Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza

KÜTAHYA'da, koronavirüs denetimleri kapsamında polis ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Denetimlerde, maske takmayan 100 kişiye toplam 90 bin TL para cezası uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde geniş kapsamlı maske denetimi gerçekleştirdi. 40 kişiden oluşan ekip, halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sporkent ve Osmangazi Pazar yerleri ile ana arter ve ara sokaklarda maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmadığı belirlenen 100 kişiye 900'er TL'den toplam 90 bin TL para cezası kesildi.

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Son dakika... Kütahya'da, maska takmayan 100 kişiye 90 bin TL ceza

Kaynak: DHA

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