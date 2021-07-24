Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti Kütahya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 666 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bin 666 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mart 2020'den bu yana bin 666 vefata yeni canların eklenmemesi için tedbir uyarıları art arda gelirken Vali Ali Çelik, sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan temastan kaçınmalarını istedi.

Bu arada, Kütahya il genelinde birinci doz aşıda yüzde 63.6'ya ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan, koronavirüs vaka artışında Kütahya'nın Ege bölgesinde 100 bin kişide 61,63 ile birinci durumda olduğu kaydedildi.

Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Yener Demet Akalın Serra Arıtürk Bülent Serttaş
Spor Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kütahya'da koronavirüs sebebiyle bin 666 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 15:10:12. #1.15#

title