Son Dakika: Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı ışık tuzakları kuruldu Son dakika haberine göre Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki ormanlık alanda ağaçlarda yaprak bırakmayan kızıl kuyruklu kayın tırtılıyla mücadele için ışık tuzakları kurulduğu bildirildi.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki ormanlık alanda ağaçlarda yaprak bırakmayan kızıl kuyruklu kayın tırtılıyla mücadele için ışık tuzakları kurulduğu bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızıl kuyruklu kayın tırtılının geçen yıl sonbahar aylarında 250 hektara yakın bir ormanlık alana yayılarak ağaçlarda yaprak bırakmadığını hatırlattı.

Bu yıl mücadele çalışmaları kapsamında ışık tuzakları kurulduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile Kütahya ormanlarında potansiyel bir tehdit olmadan mücadele çalışmalarına başladık. Kayın tırtılı bir kelebek türünün bıraktığı yumurtalardan oluşuyor. Biz de bu kelebekleri yumurta bırakmadan önüne geçmeye çalışıyoruz. Kelebekleri yakalamak için ise bölgeye yaklaşık 30 ışık tuzağı kuruldu. Hava kararmaya başlamasıyla birlikte bu tuzaklar devreye giriyor. Işığı gören kelebekler ise yumurta bırakamadan tuzakla yakalanıyor."

Keskin, tırtıla karşı farklı yöntemlerle de mücadele için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü, tırtılın artış ve yayılışını kontrol altına almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA