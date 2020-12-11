Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

11.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:17
Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Son dakika haberleri... Kütahya'da polis ekiplerince Kemer Hamamı civarında kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Kütahya'da polis ekiplerince Kemer Hamamı civarında kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Verilen bilgiye göre, Merkez Maruf Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi bulunan Kemer Hamamı civarında hırsızlık şüphelisi şahısların bulunduğuna dair elde edilen bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde adı geçen A. B. A.,K. K. ve E. D. isimli şüpheliler Kemer Hamamı civarında izinsiz kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanlarında bulunan 1 kazma ve 1 kürek muhafaza altına alınırken, iki şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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