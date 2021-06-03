Son Dakika | Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kütahya'da define bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da define bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöğürler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir kayanın altında kaçak kazı yapan İ.T. (57) ve İ.C'yi (51) suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan balyoz, kazma, kürek ve baltaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kayanın altında altın bulma ümidiyle kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Son Dakika | Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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