Son dakika... Kütahya'da iş kazası: 1 ölü

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'daki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın döküm sahasında bayrakçı olarak görev yapan 58 yaşındaki Abdullah Sayan, H.A. yönetimindeki 34 PL 6348 plakalı kamyonun geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

2 çocuk babası Sayan olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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