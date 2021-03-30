Son dakika! Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika! Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi: Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 100,56 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

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Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 100,56 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan O.E ve U.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 100,56 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.E ve U.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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