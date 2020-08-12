Son dakika... Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Zafer Meydanı'nda M.İ. (36) ile Hakan Sarı (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ, Sarı'yı bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA