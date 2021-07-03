Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu
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Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu

Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'da bir binanın çatısında çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Meşeli Sokakta iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA

Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu
Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu
Son dakika... Kütahya'da çatı katı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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