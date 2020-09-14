Son dakika... Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika... Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Son dakika... Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı
14.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:42

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akdağ beldesi Savcılar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Simav Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Savcılar Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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