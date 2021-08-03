Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
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Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti

Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Türkiye'nin farklı illerinden gelen 41'i kadın toplam bin 726 atıcı, Kütahya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Atışı' etkinliğinde poligonda yarıştı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 41'i kadın toplam bin 726 atıcı, Kütahya 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Atışı' etkinliğinde poligonda yarıştı.

Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü ve Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Atışı' etkinliği düzenlendi. Kütahya Hacıazizler Mevkii'nde bulunan atış poligonunda düzenlenen etkinliğe 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 kişi katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, kendi kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi. - KÜTAHYA

Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti
Son Dakika | Kütahya'da 14 ilden 41'i kadın toplam bin 726 silah atıcısı kıyasıya mücadele etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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