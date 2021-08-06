Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
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Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu

Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Günlerdir devam eden orman yangınlarından zarar gören can dostların yaralarını sarmak için Marmaris'e giden Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans aracı, alevlerden ve dumandan etkilenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile evcil ve yabani hayvanları tedavi etmeye başladı.

Günlerdir devam eden orman yangınlarından zarar gören can dostların yaralarını sarmak için Marmaris'e giden Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans aracı, alevlerden ve dumandan etkilenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile evcil ve yabani hayvanları tedavi etmeye başladı.

Yaşama geçirdiği havyan dostu çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, günlerdir orman yangınları ile mücadele eden Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarmak için yardıma koştu. Bir yandan Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar ile alevleri kontrol altına almak için canla başla mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı yardım kampanyalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, can dostlara karşı da duyarsız kalmadı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla hizmet veren iki Haybulans aracından birisi, bir veteriner hekim ve bir veteriner teknisyeni ile birlikte Marmaris'e ulaştı. Orhaniye bölgesinde alevlerden ve dumandan zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile evcil ve yabani hayvanları tedavi etmeye başlayan Haybulans aracı, hayvanlar için yem ve mama desteğinde de bulundu.

Öte yandan 5 gün boyunca Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Hizmet Binası ve Güzelçamlı Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırlarında yangın bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için toplanan malzemelerin bulunduğu kamyon da Marmaris'e ulaştı. İçerisinde gıda kolisi, su, temizlik malzemesi, hayvan maması, dezenfektan, maske, baret, el feneri ve battaniye gibi malzemelerin bulunduğu yardım paketleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın tarafından Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş'a teslim edildi. Gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Kuşadası halkına teşekkür eden Burak Demirtaş, "Marmaris halkı olarak Kuşadası'na sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz" dedi. - AYDIN

Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu
Son dakika... Kuşadası yangın bölgeleri için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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