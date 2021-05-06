Son dakika: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Camiatik Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Arthur'un tepki verdiği bir çantanın içinde 280 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda G.Ö gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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