Son dakika: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Camiatik Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Arthur'un tepki verdiği bir çantanın içinde 280 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda G.Ö gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun