Son dakika! Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda bir kişi öldü
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Son dakika! Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda bir kişi öldü

Son dakika! Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda bir kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantadan silah sesleri gelmesi üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Emirhan Demir (21), ambulansla Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi R.E., başta olmak üzere 6 kişi Jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ekrem Keser/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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