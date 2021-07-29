Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı
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Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 hırsızlık ile 2 gasp olayına karışan 12 şüpheliyi belirledi.

Ekipler, yaklaşık 15 saat süren operasyonda aralarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de olduğu 12 kişiyi ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı
Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı
Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı
Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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