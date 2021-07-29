Kuşadası'ndaki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 hırsızlık ile 2 gasp olayına karışan 12 şüpheliyi belirledi.

Ekipler, yaklaşık 15 saat süren operasyonda aralarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de olduğu 12 kişiyi ikametlerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun