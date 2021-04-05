Son Dakika | Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip göreve hazır
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Son Dakika | Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip göreve hazır

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Son Dakika | Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip göreve hazır

Bir son dakika haberine göre Kuşadası Devlet Hastanesi'nin içerisine müstakil 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Sağlık Bakanlığı 2021 yılı yatırım programında onaylandı.

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Kuşadası Devlet Hastanesi'nin içerisine müstakil 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Sağlık Bakanlığı 2021 yılı yatırım programında onaylandı.

2020 yılı içerisinde Kuşadası ilçesinde 4 ekip ve 1 alt ekip ile hizmet vermekteyken Sağlık Bakanlığı'ndan alınan olurla, Kuşadası'nda alt ekip olarak çalışan 112 istasyonu 2021 yılında kalıcı ekip haline getirilerek istasyon sayısı 5'e çıkarıldı. Ayrıca yaz dönemindeki nüfus artış yoğunluğu nedeniyle Güzelçamlı' da alt ekip olarak 112 istasyonu faaliyete geçirildi. Nisan ayı itibariyle sahil hattında trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hizmete başlayacak motorize 112 ekibinin hazırlıkları tamamlandı. Kuşadası bölgesinde 6 adet 112 ekibi ve 1 adet motorize olmak üzere 7 ekiple hizmet verilecek. - AYDIN

Son Dakika | Kuşadası'nda yeni 112 istasyonu ve motorize ekip göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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