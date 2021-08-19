Son dakika! Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
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Son dakika! Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

Son dakika! Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaptıkları operasyonda litrelerce etil alkol ve aroma yakaladı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaptıkları operasyonda litrelerce etil alkol ve aroma yakaladı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri sahte alkol satan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir aracın yüklü miktarda kaçak alkol getireceği ihbarını alan ekipler, takibe alınan aracı Kuştur uygulama noktasında durdurdu. Sürücü G.Ş. araçtan indirilerek gözaltın alınırken, araçta da arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 17 adet 5'er litrelik bidonlar içerisinde toplam 85 litre etil alkol, çeşitli markalarda 20 şişe alkol aroması ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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