Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?
30.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:38
İzmir ardından Kuşadası sallandı. Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Ardı ardına gelen depremler korkuttu. Peki, Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?
KUŞADASI'NDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Son dakika: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5.1 ile sallandı.