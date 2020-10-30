Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?

İzmir ardından Kuşadası sallandı. Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?