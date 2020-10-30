Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?

30.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:38
Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?

İzmir ardından Kuşadası sallandı. Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi. Ardı ardına gelen depremler korkuttu. Peki, Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı?

KUŞADASI'NDA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Son dakika: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinin açıkları 5.1 ile sallandı.

İlgili Haberler

Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı? Hatay'da patlama nasıl oldu?
Son dakika: Hatay'da yaşanan patlamada ölü ve yaralı var mı? Hatay'da patlama nasıl oldu?
Son dakika İzmir depreminde kaç ölü var? İzmir depremi bilançosu
Son dakika İzmir depreminde kaç ölü var? İzmir depremi bilançosu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Geert Wilders Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Eser Yenenler Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kuşadası'nda kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kuşadası depreminde ölü ve yaralı var mı? - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 18:38:36. #1.15#
title