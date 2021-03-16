Son dakika... Kuşadası'nda hırsızlara operasyon; 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kuşadası'nda hırsızlara operasyon; 7 gözaltı

16.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:29
Son dakika... Kuşadası'nda hırsızlara operasyon; 7 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonlarda hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonlarda hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde ve farklı noktalarda çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği Ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri bu kapsamda olay yeri çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik ve mobese kameralarını inceleme altına aldı. 100 saatlik süren inceleme ve olay yerlerinde yapılan teknik çalışmalarının ardından şüpheliler belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen şüphelilerin teknik ve fiziki takibinin ardından 16 saatlik bir operasyonla 10 ayrı hırsızlık suçundan 7 kişi kıskıvrak yakalandı. M.E'nin 4 ayrı iş yerinden hırsızlık, D.A'nın evden hırsızlık, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, S.Y'nin evden hırsızlık,otodan hırsızlık, Ö.İ'nin 3 ayrı iş yeri ile 1 evden hırsızlık, M.Y'nin iş yerinden hırsızlık, H.B'nin iş yerinden hırsızlık, K.B'nin iş yerinden hırsızlık olaylarının failleri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. - AYDIN

Son dakika... Kuşadası'nda hırsızlara operasyon; 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Türkan Şoray Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kuşadası'nda hırsızlara operasyon; 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:31:48. #1.16#
title