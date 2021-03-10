Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı
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Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı

10.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:28
Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık bölgenin hemen yanında bulunan alanda çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. bir anda büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı
Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı
Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı
Son dakika! Kuşadası'nda hafriyat döküm alanında yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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