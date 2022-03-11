Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler tespit edilen hafif ticari aracı Kuştur uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Arthur"un da destek verdiği aramada ön koltuğun altına gizlenmiş halde 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.T.Ç. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kuşadası'nda esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu, Kuşadası, Aydın, Esrar, Güncel, Haberler

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