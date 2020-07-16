Son dakika! Kuşadası'nda denizde bir kişinin kaybolduğu iddiası
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Son dakika! Kuşadası'nda denizde bir kişinin kaybolduğu iddiası

Son dakika haberi: AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yüzerken kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu.

Son dakika! Kuşadası'nda denizde bir kişinin kaybolduğu iddiası
16.07.2020 23:24 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:13

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yüzerken kaybolduğu iddia edilen bir kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Yapılan aramalara rağmen herhangi bir belirtiye ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda denize giren genç bir kadın saat 21.00 sıralarında denizde yüzen ve yardım isteyen bir erkek gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle birlikte Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalış timi mensubu dalgıçlar olay yerine geldi. Havadan, karadan ve mobil radarla yapılan tüm çalışmaların yanında, DAGEK dalgıçlarının da yaptığı kapsamlı deniz dibi arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Tüm kıyıları tek tek tarayan sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar denizde kaybolduğu iddia edilen kişiye ulaşamadı. Yaklaşık bir saat ihbar edilen bölgede arama yapan dalgıçlar gece olması nedeniyle arama çalışmalarını durdurdu.

Ürkmez'de kaybolan 37 yaşındaki kadın henüz bulunamadı

Bu arada Sahil Güvenlik ekiplerinin ayrıca Kuşadası Körfezi'nde Ürkmez mevkii açıklarında da denizde kaybolduğu iddia edilen 37 yaşındaki Burcu Fasha isimli kadına da tüm aramalara rağmen 3 gündür ulaşamadığı öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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