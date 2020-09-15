Son dakika! Kuş cennetinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika! Kuş cennetinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberlerine göre UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika! Kuş cennetinde çıkan yangın kontrol altına alındı
15.09.2020 20:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:56

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın orman arazilerini de etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bafra Orman İşletme Şefliği, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 19 Mayıs Belediyesi personeli katkı sağladı. Yangın geride kalan 8 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 200 hektar alan etkilendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı bölgede ekip bekletiyoruz. Yanan alan daha çok sazlık ancak orman alanı da zarar gördü" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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