Son Dakika! Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Kuşadası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı? - Haberler
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Son Dakika! Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Kuşadası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı?

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Son Dakika! Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Kuşadası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı?

Vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konu Kuşadası'nda çatışma olup, olmadığı. Peki, Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Aydın'da silahlı çatışma!

Yazın gözde yerlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen silahlı çatışma ile gündeme geldi. Vatandaşlar Kuşadası'ndaki çatışma ile ilgili internette en çok "Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Aydın'da silahlı çatışma! Kuşadası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı?" soruları oldu. Detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KUŞADASI'NDA ÇATIŞMA MI ÇIKTI?

Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...

Son Dakika! Kuş Adası'nda çatışma mı çıktı? Kuş Adası'nda çatışma çıktı mı? Kuş Adası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı?

O anlar cep telefonu kamerasında...

Son Dakika! Kuşadası'nda çatışma mı çıktı? Kuşadası'nda çatışma çıktı mı? Kuşadası'nda çıkan çatışmada ölen, yaralanan var mı?

Çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir mekanda bir müşteri ile mekan sahibi arasında müzik sesinin yüksek olmasından dolayı kavga çıktı. Mekanda başlayan kavga sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler silahlı şahısları olay yerinde etkisiz hale getirdi.

Vatandaş kamerasına yansıyan olayda silahlarını çeken tarafların birbirlerine ateş etme anları saniye saniye görüntülendi. Gerginliğin devam ettiği bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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