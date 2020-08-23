Son dakika! Kurum: "Toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık" Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelanlar nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Dereli ilçe merkezinde inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA