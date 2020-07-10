Son Dakika: Kurum: "(Sosyal konut projeleri) Hızlı bir şekilde projelerimizi, inşaatlarımızı yapıyoruz"
Son dakika güncel haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
10.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:59
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması KIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'de İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (3)
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Kaynak: AA